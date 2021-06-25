Son dakika haber! İYİ Partili Ünzile Yüksel'den "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haber! İYİ Partili Ünzile Yüksel'den "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması

Son dakika haber! İYİ Partili Ünzile Yüksel'den 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Türk gençliğini her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak tutmak konusunda planlı ve programlı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Türk gençliğini her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak tutmak konusunda planlı ve programlı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Yüksel, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılıkla Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu kullanımının toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebebiyet veren önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Yüksel, bu sorunun kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletlerin 2018'de yayımladığı rapora göre, dünya üzerinde 31 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunduğuna, 2016'da 29,5 milyon olan bu rakamdaki artışın, tehdidin ciddiyetini ortaya koyduğuna dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, Türk gençliğini her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak tutmak hususunda planlı ve programlı çalışmalar yürütmektedir. Spor, kültür ve sanat faaliyetlerini gündelik alışkanlıklar haline getirilmesi İYİ Parti'nin önemli hedeflerinden biridir. Parti olarak çıktığımız bu yolda genç kardeşlerimizi korumak, bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmak ve onları tekrar sosyal hayata kazandırmak için ilk adımı, 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Sosyal Uyum Komisyonu' oluşturarak atmış durumdayız. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda ilk 'Gençlik Destek Merkezi' İzmir'de faaliyete başlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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