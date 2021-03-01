Son dakika haber: İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber... İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Çin'in, Sincan Uygur bölgesindeki mezalimi konusunda TBMM'nin ortak bir karar almasını ve sahip olduğu iradeyle bu kararı uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz.

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Çin'in, Sincan Uygur bölgesindeki mezalimi konusunda TBMM'nin ortak bir karar almasını ve sahip olduğu iradeyle bu kararı uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz. Bu konuda TBMM Başkanımızdan randevu aldık. Kendilerine bu talebi ileteceğiz." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik politikalarını eleştiren Tatlıoğlu, Çin zulmünün giderek derinleştiğini ve konunun uluslararası bir boyuta geldiğini vurguladı.

Çin'in planlı ve sistemli mezalimi karşısında uluslararası toplumun harekete geçtiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 39 ülkenin ortak bir açıklama yaparak Çin tarafından toplama kamplarında zorla tutulan Uygur Türklerinin derhal serbest bırakılması çağırısı yaptığını söyledi.

ABD'nin ayrıca bu baskı politikalarından dolayı Çin'e karşı yaptırım öngören kararlar aldığını dile getiren Tatlıoğlu, "Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 'ticaret ve ekonomi Uygur Türklerine yapılan bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz' diye açıklama yaptı. Son olarak Kanada Federal Parlamentosu ile Hollanda Parlamentosu bu uygulamaları 'soykırım' olarak tanımlayan yasaları onaylamışlardır." diye konuştu.

Uluslararası sözleşmelere göre "soykırım" tanımlamasına giren uygulamaların açık olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, herhangi bir dini, etnik veya başka bir gruba mensup insanların sırf o gruba mensup oldukları için öldürülmesi, grup üyelerinin ciddi bedensel ve zihinsel zararlara uğraması ve doğumların önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması gibi durumlarda soykırım fiilinin işlenmiş sayıldığını kaydetti.

Çin'de yaşanan olayların bu uygulamaların hepsini kapsadığın dile getiren Tatlıoğlu, Uygur bölgesinde yaşayan Türk ailelerin farklı toplama kamplarında insanlık dışı muameleye tabi tutulduklarını belirtti.

İYİ Parti olarak bu konuya sessiz kalamayacaklarını belirten Tatlıoğlu, "Bu nedenle İYİ Parti olarak, Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki mezalimi konusunda TBMM'nin ortak bir karar almasını ve sahip olduğu iradeyle bu kararı uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz. Bu konuda TBMM Başkanımızdan randevu aldık. Kendilerine bu talebi ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın her bölgesindeki mezalime tepki gösterdiğini ancak Çin'in Uygur Türklerine karşı mezalimine sırtı dönmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Tatlıoğlu, "İYİ Parti olarak ülkeyi geziyoruz. Gittiğimiz her yerde insanlarımız, 'TBMM niçin Çin'in bu mezalimine sessiz kalıyor?' sorusunu soruyor. Bu konuda ortak bir karar TBMM'nin milletimize karşı olan sorumluluğunun gereğidir. Bu konudaki talebimizi çarşamba günü TBMM Başkanına ileteceğiz." dedi.

HDP'li milletvekillerin fezlekeleri

Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerine yönelik nasıl bir tutum sergileyeceği yönündeki soruya şu karşılığı verdi:

"Bu konuda arkadaşlarımızın birbirinden farklı açıklamalarını görmedim. Farklı yorumlamalar olabilir ama bütün arkadaşlarımızın ifadeleri aynı çizgidedir. Bizim terör, PKK, HDP, parlamento ve demokrasi konularındaki çizgimiz çok net ve açıktır. Ayrıca henüz TBMM Genel Kurulu'na gelmiş bir fezleke yoktur. Bu fezlekelerle ilgili karar konusunda bir belirsizlik olduğu kanaatindeyiz. Fezlekeler gelir, bizim de karar alma mekanizmalarımız var. Genel olarak, Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında grup olarak toplanır, arkadaşlarımız düşüncelerini ifade eder ve sonra ortak bir karar alırız. Şimdiye kadar bütün kararlarımız hep böyle oldu ve isabetli kararlar aldık. İYİ Parti, milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır. Milletimizin iradesini temsil eden bir partiyiz. Milli iradenin devlete hakim olması için mücadele eden bir partiyiz.

Ayrıca biz, milletin iradesiyle iktidarın isteği arasında ciddi bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Sarayla milletin arasında ciddi bir mesafe var. Biz ise devletle milletle arasında bir ayrışma olmasın diye uğraşıyoruz."

Türkiye'de siyasi iklimin değişmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Tatlıoğlu, Türkiye'nin hukuki, ekonomik ve sosyal savrulmayı durdurması gerektiğini, bunun da ancak "küflenmiş ilişkilere dayalı" bu siyasi atmosferin değişmesiyle mümkün olacağını savundu.

İsmail Tatlıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri sonrası özür dilemesi ile yüz yüze eğitime başlama tarihinin ertelenmesine yönelik bir soruya da "Çocuklar olsaydı daha tutarlı davranırlardı. 'Pazartesi yüz yüze eğitim' iki saat sonra 'yok salıya kaldı' bu olmaz. Siyaset ve devlet adamlığı ciddi bir iştir." karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta