Son dakika haber | İtfaiye yuvadan düşen saksağan yavrusu için seferber oldu

Son dakika gündem haberine göre İtfaiye yuvadan düşen saksağan yavrusu için seferber oldu Konya'da ağacın tepesindeki yuvasından yere düşen saksağan yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu.