Son dakika haber: İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi

Son dakika haber: İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigent kentine bağlı Ravanusa kasabasında Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bilanço artıyor. İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla, can kaybı sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Son dakika haber: İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi

Son dakika haber: İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi

Son dakika haber: İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title