Son dakika haber! "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen izleyiciyle buluştu
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Son dakika haber! "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen izleyiciyle buluştu

Son dakika habere göre İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin beşinci gününde Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen müzikseverlerle buluştu.

Son dakika haber!
14.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:04

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin beşinci gününde Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Performansı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Arif Susam, "İstanbul Yeditepe Konserleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Birbirinden değerli seyircilerimiz bizi evlerinize davet ettiğiniz için sağolun." dedi.

Cengiz Kurtoğlu da "Bizi bu gecede buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz saygılar." ifadelerini kullandı.

Ümit Besen ise şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sizlere armağan ettiği İstanbul Yeditepe Konserleri'nde ben de sizlere hitap etmekten çok mutlu ve gururluyum. Bu pandemi zamanında, bu güzel konserleri sizlere armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum. Bu zor zamanlarda düzenlenen bu konserler, bizi eski günelerimize götürdü. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek bu kötü günleri anlatacağımıza inanıyorum. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte verdikleri fedakar hizmetler için teşekkür ederiz."

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında, Ajda Pekkan, Sibel Can, Demet Akalın-Alişan, Funda Arar-Hakan Peker ve Ümit Besen-Cengiz Kurtoğlu-Arif Susam sahne aldı. Bu kapsamda Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş da konser verecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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