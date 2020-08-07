Son dakika haber! İstanbul Valiliği'nde "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" toplantısı
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini bildirdi.
07.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:30
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda, Kovid-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: AA