Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.55 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Fatih Terim Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:32:27. #1.15#

title