Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada
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Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada Şişli Feriköy'de husumetli iki aile taş, sopa ve pompalı tüfekle çatıştı Kavgada her iki aileden 4 kişi yaralanırken, birçok kişi de gözaltına alındı Şişli'de birbirleriyle husumetli iki aile alacak-verecek davası...

İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada

Şişli Feriköy'de husumetli iki aile taş, sopa ve pompalı tüfekle çatıştı

Kavgada her iki aileden 4 kişi yaralanırken, birçok kişi de gözaltına alındı

İSTANBUL - Şişli'de birbirleriyle husumetli iki aile alacak-verecek davası nedeniyle güpegündüz sokak ortasında kavgaya tutuştu. Pompalı tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavga kameralara yansırken, olayda ise 4 kişi yaralandı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada 3 pompalı tüfekte ele geçirildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde birbirleriyle husumetli iki aile arasında alacak-verecek dava nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Devam eden kavgada taraflardan biri pompalı tüfekle karşı tarafa defalarca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi elinden ve bacağından yaraladı. Yaralanan taraftakilerin karşı saldırıya geçmesi üzerine devam eden kavgada 2 kişi daha darp sonucu yaralandı.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Kavga yaşandığı esnada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kavgayı bitirerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ise kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Ayrıca olayda kullanılan 3 pompalı tüfek ise polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada
Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada
Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada
Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada
Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada
Son dakika haber: İstanbul'un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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