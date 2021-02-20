Aşırı hız yapan İETT otobüsü servis minibüsüne çarptı: 7 yaralı

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Sancaktepe'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapmaya çalıştığı sırada aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki yolcular savruldu. Servis minibüsünde bulunan 6 personel yaralanırken İETT otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralanan personellerin ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı