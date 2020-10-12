Kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenlendi: 6 ton kaçak içki ele geçirildi

Sahte içkiden son 4 günde 32 kişi hayatını kaybederken, İstanbul'da Kaçakçılık Şube ekiplerinin kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 6 ton kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy'de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

SON 4 GÜNDE 32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, 9 Ekim'den bu yana İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Kırıkkale ve Muğla'da sahte içkiden zehirlenen 32 kişi yaşamını yitirdi.

20 GÖZALTI

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı