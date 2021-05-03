Son dakika haber | İstanbul'da "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | İstanbul'da "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | İstanbul'da 'Sarallar' organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheliden 2'si adli kontrol tedbiri, 4'ü ise tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol tedbiri verilerek serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Yapılan araştırmada örgüt elebaşı Önder K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle Küçükçekmece'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Cinayet zanlısı Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirilmişti

Organize suç örgütü tarafından 19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye yönelik silahlı saldırıda "Kadayıfçıoğlu" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Veysel Salihoğlu ile birlikte Tufan Gedik ve Yakup Oral'ın öldürülmesi konusunun faili olarak kırmızı bültenle aranan Cihan Saral, Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirilmişti.

Şüpheli, 1 Mayıs'ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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