Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu "bıçaklı saldırı" suçlamasıyla okulunda gözaltına aldı - Haberler
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Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu "bıçaklı saldırı" suçlamasıyla okulunda gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci bir kadına bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli çocuğu, okuluna baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci bir kadına bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli çocuğu, okuluna baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, hafif yaralandığı aktarılan Yahudi yerleşimci kadının tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın ardından çevrede arama çalışması yürüten İsrail polisi, yakındaki bir okula baskın düzenleyerek Filistinli bir çocuğu "bıçaklı saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Bu arada polisin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki yolları kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu bıçaklı saldırı suçlamasıyla okulunda gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu bıçaklı saldırı suçlamasıyla okulunda gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu bıçaklı saldırı suçlamasıyla okulunda gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail polisi Filistinli çocuğu bıçaklı saldırı suçlamasıyla okulunda gözaltına aldı

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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