Son dakika haber... İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki "kötü yönetimi" protesto edildi
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Son dakika haber... İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki "kötü yönetimi" protesto edildi

02.10.2020 01:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 02:02
Son dakika haber... İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki

Son dakika gündem haberine göre İsrail'de binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın krizini "kötü yönetmesine" karşı gösteri düzenledi.

İsrail'de binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın krizini "kötü yönetmesine" karşı gösteri düzenledi.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre binlerce kişi, Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde, Kovid-19 nedeniyle zarar gören ekonominin canlandırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesi, fakirlik ve işsizliğin artmasından Netanyahu'yu ve hükümetini sorumlu tuttu.

Polis, gösterilerin kanuna aykırı olduğunu belirterek gözaltı tehdidinde bulunurken, Tel Aviv'deki göstericiler, ülkede ekonominin kötüye gitmesine neden olan karantinanın sonlandırılmasını talep eden sloganlar attı.

İsrail'de 4 ayı aşkın süredir, "Kovid-19 salgınını kötü yönettiği" ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail Meclisi, Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde hazırlanan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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