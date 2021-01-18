İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz
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İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

18.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:19

İsrail'de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor adlı haham takipçilerine "kovid-19 aşısı olursanız eşcinsel olursunuz" çağrısı tepkilere neden oldu. Haham Asor, takipçilerine Kovid-19 aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan isimlerden biri olan Haham Daniel Asor, aşılama çabalarının "yeni bir dünya düzeni kurmaya" çalışan "küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin" parçası olduğunu iddia etti.

AÇIKLAMA ORTODOKS'U İKİYE BÖLDÜ

Haham Asor'un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, koronavirüs aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturduğu belirtildi. Öte yandan, LGBT hakları grubu Havruta da Asor'un yorumlarına cevaben "Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" dedi.

225 BİN KİŞİYE İKİNCİ AŞI VURULDU

Dünyanın en hızlı aşılamalarından birini kararlılıkla sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.

İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
HACİ DAYİ: Laciverti
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214: demekki tek bizde yok bu olaylar
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
HASİP: İnşallah doğrudur hepinizi dönüşümde görürüz.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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