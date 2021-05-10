İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlikte İsrail zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. İsrail ordusu, Hamas'ın Kudüs'e düzenlediği roket saldırısı üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bu saldırı sonrası açıklama yapan Netanyahu, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini dile getirdi.

İsrail topraklarını, askerlerini ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini ifade etti.

ÇATIŞMA BİR SÜRE SÜRECEK TEHDİDİ

Başbakan Netanyahu, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre sürebileceğini sözlerine ekledi.

FİLİSTİNLİ DİRENİŞ GRUPLARI, İSRAİL'E SÜRE TANIMIŞTI

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

HAMAS SALDIRILARI ÜSTLENMİŞTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 9'ı çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısı sonucu bir Hamas komutanı hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısı sonucu bir Hamas komutanı hayatını kaybetti
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Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
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