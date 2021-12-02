Son dakika haber... Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Athena" ile uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Van'dan Isparta'ya gelen otobüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valizlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D. ve B.B.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Öte yandan, uyuşturucunun sarımsağa sarılı halde ele geçirildiği öğrenildi.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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