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Son dakika haber... Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Athena" ile uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Van'dan Isparta'ya gelen otobüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valizlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. ve B.B.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucunun sarımsağa sarılı halde ele geçirildiği öğrenildi.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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