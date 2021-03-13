Son dakika haber... Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haber... Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazesi toprağa verildi

13.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:29
Son dakika haber... Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 gencin cenazesi defnedildi.

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 gencin cenazesi defnedildi.

Bünyamin Topbaş (17) ve Mustafa Sarı'nın (18) cenazeleri, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak Sav beldesindeki Dalboyunoğlu Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törenin ardından cenazeler, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, Sav Belde Belediye Başkanı Şakir İpekçi ve vatandaşlar katıldı.

Emre K'nin kullandığı 42 AGZ 854 plakalı otomobil, dün Aliköyü Kavşağı'nda, Bünyamin Topbaş ve Mustafa Sarı'nın bulunduğu motosikletle çarpışmıştı. Kazada, Topbaş olay yerinde, Sarı ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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