Son Dakika | Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son Dakika | Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

10.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 10.10.2020 23:14

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Osman Elvan (22) ve Ahmet Demirel (22), Gökçay Parkı'nda, N.B, H.B, H.B, M.Ç. ve K.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elvan bıçakla yaralandı, Ahmet Demirel darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Elvan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirel'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

N.B, H.B, H.B, M.Ç. ve K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve M.Ç nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika | Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son Dakika | Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son Dakika | Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son Dakika | Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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