Son dakika haber! İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn gözaltına alındı

Son dakika haberi... İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra'da protesto edildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra'da protesto edildi. İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn de koronavirüs karşıtı protestoda gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar