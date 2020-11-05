Son dakika haber! İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn gözaltına alındı
05.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:29
Son dakika haberi... İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra'da protesto edildi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra'da protesto edildi. İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn de koronavirüs karşıtı protestoda gözaltına alındı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar