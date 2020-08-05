Son dakika haber... İş görüşmesine çağırdığı kişilerin para ve telefonunu çalan zanlı yakalandı Son dakika güncel haberine göre Bursa'da, iş vaadiyle görüştüğü 5 kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, iş vaadiyle görüştüğü 5 kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte iş için görüşme bahanesiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri ve teknik takip sonucu şüpheli Z.K. (39) ekiplerce yakalandı. Zanlının, ev taşıma gibi günlük yapılan işler için yanına çağırdığı 5 kişinin çeşitli bahanelerle telefon ve paralarını alarak kaçtığı iddia edildi. Kaynak: AA