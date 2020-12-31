İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'e benzetti. Ruhani, "İran ile 8 yıl savaşan Saddam gibi Trump da bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatıyor. Saddam bizimle 8 yıl savaştı ve yok oldu. Bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatan Trump'ta önümüzdeki haftalarda tıpkı Saddam gibi yok olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Enerji Bakanlığına ait yeni projelerin açılış törenlerinde konuştu. Ruhani, ABD'nin İran'a karşı başlatmış olduğu ekonomi terörü karşısında savaş meydanında olduklarını belirterek, "Bu hükümet, ABD ile mücadele ederken bize içeriden saldıranlar bilerek veya bilmeyerek ABD'yi desteklemektedirler. ABD karşıtı olduklarını söyleyen ancak bize saldıranlar ABD karşıtlığında yalan konuşuyorlar" dedi. ABD karşısında milli bütünlük çağrısında bulunan Ruhani, ülke içerisinde vahdet ve birlikteliğe zarar veren her eylem ve söylemin ABD'yi desteklemek olduğunu söyledi.

"TRUMP'IN YAŞAMI DA YOK OLACAK"

Ruhani, İran'a karşı ekonomi savaşının dayatıldığını belirterek, "İran ile 8 yıl savaşan Saddam gibi Trump'ta bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatıyor. Saddam bizimle 8 yıl savaştı ve yok oldu. Bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatan Trump'ta önümüzdeki haftalarda tıpkı Saddam gibi yok olacak. Trump'ın sadece hükumeti değil yaşamı da yok olacak. Çünkü o tarihe büyük cinayetler ve katliamlar işlemiş utanmaz bir kişi olarak kaydedilecek" dedi.

"SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ABD'DEN KESİNLİKLE ALACAKTIR"

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini unutmayacaklarını vurgulayan Ruhani, "ABD, bu acının hiçbir zaman dinmeyen bir acı olduğunu bilmeli. Süleymani'nin intikamını İran milleti ve bölge halkları ABD'den kesinlikle alacaktır" ifadesini kullandı.

Ruhani, "Düşman, Kasım Süleymani'ye yönelik bu saldırıdan kesinlikle zararlı çıktı. Bölge halkları ve direniş erleri artık daha dirençli ve mücadeleci olacak. ABD'nin bölgede sorunların kaynağı olduğu, huzur ve istikrarı bozduğu bölge halkları için artık daha anlaşılır ve net. Bu nedenle bir gün zamanı geldiğinde ABD'nin ayakları bu bölgeden kesilecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı