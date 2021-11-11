Son dakika haber: İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 aşı zorunluluğu kararını protesto etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları ve sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu kararını protesto etti.

Parlamento Meydanı'nda toplanan doktor, hemşire, sağlık personeli ve aşı karşıtlarından oluşan göstericiler, işlerini kaybeden çalışanları temsilen meydana çok sayıda tahta çubuk bıraktı.

Göstericiler, daha sonra ellerinde "Zorunlu aşıya hayır", "Benim bedenim benim kararım" yazılı pankartlar taşıyarak Sağlık Bakanlığına yürüdü.

Göstericiler arasında yer alan hemşirelerden biri, bakanlık önünde yaptığı konuşmada, çalıştığı kurumun, çalışmasından memnun olmasına rağmen aşı olmasını ve maske takmasını istediğini belirterek, buna karşı olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanı, "Ben maske takmayacağım. Bu sabah işimden ret aldım. Aşı olmamı istediler. Bunun olmasına izin veremem." dedi.

Bakanlık önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis, bina önündeki göstericilerden birini gözaltına aldı.

Haberi Kaydet