İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu

03.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:33
İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu

İngiltere'de sabıka kaydı olmayan eğitimci olan bir kişi, 11 yaşından beri polis tarafından 300 kez durdurulup arandığını belirtti. Olayı makbuzlarla ispat eden kişinin annesi duruma isyan etti.

İngiltere'de yerel medyada yer alan habere göre, Nathaniel James (33) adlı eğitimci, 11 yaşından bu zamana kadar, 300 kez polis tarafından durdurulup arandığını iddia etti. Hiçbir sabıka kaydı olmayan James, ırkçılık nedeniyle aramaların hedefinde olduğunu ifade etti.

ANNESİ DURUMA İSYAN ETTİ

Konuyla ilgili konuşan James, "Durum o kadar sık olmaya başladı ki annem şikayet etmek zorunda kaldı. O kadar çok durduruluyordum ki annem bana inanmadı. Daha sonra annem bu duruma 'yeter' dedi ve tüm makbuzlarla birlikte polis merkezine gittik. Annem, benim hedef alındığımı düşündüğü için daha üst düzey bir yetkili ile görüşmek istedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Abdulhekin Ayhan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Ryan Babel Gökhan Töre Eddie Newton
Daha Fazla Ateş Ekim İşgal Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de sabıka kaydı olmayan kişi 300 kez polis tarafından durduruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 11:33:56. #1.14#
title