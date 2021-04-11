Son dakika haber! "İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak" başlıklı haberimizin girişinde "17 Nisan" tarihi sehven "17 Mayıs"...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! "İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak" başlıklı haberimizin girişinde "17 Nisan" tarihi sehven "17 Mayıs"...

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Son dakika haber! 'İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak' başlıklı haberimizin girişinde '17 Nisan' tarihi sehven '17 Mayıs'...

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'da düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'da düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak, Johnson'ın, cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkede gelecek ay yapılacak yerel seçimler için yürüttükleri çalışmaları 17 Nisan'a kadar durdurdu.

Kraliyet ailesi, Prens Philip'in cenaze töreninin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirileceğini ve katılımın 30 kişiyle sınırlı tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Burak Deniz Canan Ergüder Armağan Çağlayan
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! "İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak" başlıklı haberimizin girişinde "17 Nisan" tarihi sehven "17 Mayıs"... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:14:43. #1.16#
title