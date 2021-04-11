Son dakika haber! "İngiltere Başbakanı Johnson, Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak" başlıklı haberimizin girişinde "17 Nisan" tarihi sehven "17 Mayıs"...

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'da düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'da düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak, Johnson'ın, cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkede gelecek ay yapılacak yerel seçimler için yürüttükleri çalışmaları 17 Nisan'a kadar durdurdu.

Kraliyet ailesi, Prens Philip'in cenaze töreninin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirileceğini ve katılımın 30 kişiyle sınırlı tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar