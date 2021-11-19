Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Törene katılan siyasiler İmran Kılıç'ın yakınları Cenazenin getirilmesi İmran Kılıç için düzenlen cenaze töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Cenazenin götürülmesi İmran Kılıç'ın yakınlarına taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden AK...
ANKARA (AA) - Törene katılan siyasiler
İmran Kılıç'ın yakınları
Cenazenin getirilmesi
İmran Kılıç için düzenlen cenaze töreni
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Cenazenin götürülmesi
İmran Kılıç'ın yakınlarına taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi.