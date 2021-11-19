Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

ANKARA (AA) - Törene katılan siyasiler

İmran Kılıç'ın yakınları

Cenazenin getirilmesi

İmran Kılıç için düzenlen cenaze töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Cenazenin götürülmesi

İmran Kılıç'ın yakınlarına taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi.