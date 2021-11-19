Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Törene katılan siyasiler İmran Kılıç'ın yakınları Cenazenin getirilmesi İmran Kılıç için düzenlen cenaze töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Cenazenin götürülmesi İmran Kılıç'ın yakınlarına taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden AK...

ANKARA (AA) - Törene katılan siyasiler

İmran Kılıç'ın yakınları

Cenazenin getirilmesi

İmran Kılıç için düzenlen cenaze töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Cenazenin götürülmesi

İmran Kılıç'ın yakınlarına taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi.

Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber | İmran Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

 Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title