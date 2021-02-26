Son dakika haber... İlk kez kayakla tanışan köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü
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Son dakika haber... İlk kez kayakla tanışan köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü

26.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:15

Bir son dakika haberine göre Kars'ta öğretmenleri öncülüğünde ilk kez kayak takımlarıyla tanışan köy çocukları, karlı tepelerde kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Kars'ta öğretmenleri öncülüğünde ilk kez kayak takımlarıyla tanışan köy çocukları, karlı tepelerde kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Karakale köyünde yaşayan çocuklar, öğretmen Müsayip Aslanbenzer öncülüğünde ilk kez kayak takımlarıyla tanıştı.

Daha önce kızak ve bidonlarla kayan öğrenciler, bu kez profesyonel ekipmanlarla köyün karlı tepelerinde kayak yaptı.

Öğretmen Aslanbenzer AA muhabirine, çocukken kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaydıklarını söyledi.

Köy çocuklarını kayakla tanıştırmak için çalıştığını ifade eden Aslanbenzer, "Fen lisesinin kayak takımları vardı, onlardan rica ettim ve köye getirdim. Birkaç gündür köyde alıştırma yapıyoruz. Çocukların bir kısmı epeyce öğrendi. Bir kısmı da öğrenmeye çalışıyor. Bizim yöre yükselti farklarının olduğu, karın da iyi yağdığı ve kayağa müsait bir bölge. Çocuklara destek olursak ileride iyi sporcuların çıkacağına inanıyorum." dedi.

İlk kez kayak takımlarıyla buluşarak büyük sevinç yaşayan çocuklar da öğretmen Aslanbenzer'e teşekkür etti.

Son dakika haber... İlk kez kayakla tanışan köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü
Son dakika haber... İlk kez kayakla tanışan köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü
Son dakika haber... İlk kez kayakla tanışan köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü
Son dakika haber... İlk kez kayakla tanışan köy çocukları karlı tepeleri piste dönüştürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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