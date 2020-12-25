Son dakika haber | İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haber | İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:48
Son dakika haber | İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru, AA'nın

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetlerken ramazanın ilk iftarını kumanyasıyla açan polis memuru İbrahim Karaaslan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetlerken ramazanın ilk iftarını kumanyasıyla açan polis memuru İbrahim Karaaslan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaaslan'ın, Ankara'da Kovid-19 tedbirleri denetimi sırasında Kuğulu Park'ta ramazan ayının ilk iftarını mesai arkadaşlarıyla kumanyasıyla açması AA foto muhabirinin objektifine yansımıştı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Kuğulu Park'ta inceleyen Karaaslan, "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Karaaslan, Doğukan Keskinkılıç'ın çektiği ve kendisinin de bulunduğu fotoğrafı oylayarak, "O an iftar saatiydi, fotoğraf çekildiğini idrak edememiştik. Güzel bir fotoğraf olmuş." dedi.

Karaaslan, spor kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençlerin, göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadığı anlara ilişkin "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Yaşam kategorisinde ise Suudi Arabistan'ın, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) her türlü ziyaretini durdurduğu anlara ilişkin, "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli fotoğrafa oy veren Karaaslan, çekilen fotoğrafların yakalandığı anların güzelliği açısından başarılı olduğunu dile getirdi.

Karaaslan, oylamadaki fotoğrafların dünya standartlarında yarışabilecek kalitede olduğunu belirterek, "Fotoğrafımızı çeken arkadaşa Emniyet Teşkilatının gündeme gelmesine sağladığı katkılarından teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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