Son dakika haber | İl protokolünden şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailelerini ve gazileri ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a eşi Serinay Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Demircan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abdurrahman Bilgiç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında Gara Bölgesinde PKK'lı hainler tarafından bir mağaraya kaçırılarak kalleşçe şehit edilen 13 sivilden biri olan Adıyamanlı Aydın Köse'nin Kahta İlçesine bağlı Salkımbağı Köyündeki ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Buradaki ziyaretin ardından protokol üyeleri, 2016 yılında Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca Köyü Bahçe Mezrasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu evinin önünde şehit edilen Köy Korucusu Yusuf Sönmez'in ailesini ziyaret ederek bayramını tebrik etti.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki heyet, daha sonra 22 Ekim 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı ikikara tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Mermer'in Zey Köyüne bağlı Küçükoluklu Mezrasında ikamet eden ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

İl protokolünün şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği Bayram ziyaretinin son durağı 2017 yılında Şırnak'ın Gabar Dağında PKK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in ailesi oldu.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit ailelerine çiçek takdim ederken, şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarını da kucaklayarak oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, "Şehitlerimizin geride kalan anne, baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabristanı ile kıymetli şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri ise, Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün ziyaretinden duydukları mutluluğu ifade ederek teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı