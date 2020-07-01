Son dakika haber | İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor Son dakika güncel haberi: İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (4)SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDIGiresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı.

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (4)

SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı. Öğretmenleri ve okul idaresi tarafından Tirsi'nin sırasının üzerine fotoğrafı ile üzerinde 'Melek yüzlü kızımız, seni asla unutmayacağız' yazılı not bırakıldı.

Kaynak: DHA