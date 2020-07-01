Son dakika haber | İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor
Son dakika güncel haberi: İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (4)SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDIGiresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı.
01.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:54
İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (4)
SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI
Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı. Öğretmenleri ve okul idaresi tarafından Tirsi'nin sırasının üzerine fotoğrafı ile üzerinde 'Melek yüzlü kızımız, seni asla unutmayacağız' yazılı not bırakıldı.
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Kaynak: DHA