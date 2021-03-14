İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

14.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:18

- İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi Kütahya'nın Domaniç İlçesine bağlı Karaköy köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

- İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç İlçesine bağlı Karaköy köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Olay, Domaniç'e bağlı Karaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Halil Balcı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Domaniç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çukurca Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:19:45. #1.16#
title