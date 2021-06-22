İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Haberler | 3. Sayfa

İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada silah çekilirken, silahtan çıkan mermiler aracın tavanına isabet etti.

İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada silah çekilirken, silahtan çıkan mermiler aracın tavanına isabet etti. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 3'er kişilik iki grubun kavgasında silah çeken bir şüpheli, 3 el tetiğe bastı. Mermilerin isabet ettiği park halindeki bir otomobilin tavanında hasar meydana gelirken, şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Beyaz ticari bir araç ile il merkezine gittikleri tespit edilen 3 şüpheli, emniyetin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen S.Ç., İ.K. ve Y.Ç. ile Tekirdağ il merkezinde yakalanan şüpheliler S.A., M.A. ve A.K.'nın ifadeleri sürüyor.

İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi

5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Ataizi Tuğba Coşkun Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 00:30:46. #1.15#

title