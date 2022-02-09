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Son dakika haber: İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolu Bostanbaşı Kavşağı mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurlu Kanyon Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka kazada ise devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haber: İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: İki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bostanbaşı, Otomobil, Malatya, 3. Sayfa, Haber

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