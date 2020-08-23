Son dakika haber | Iğdır'da sanayi esnafından şehit ve gazi ailelerinin araçlarına ücretsiz bakım Gelen son dakika haberine göre Iğdır'da sanayi esnafından şehit ve gazi ailelerinin araçlarına ücretsiz bakımIĞDIR sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Muhammed Güler'in iş yerine, "Şehit ve gazi ailelerinin tüm bakım ve onarım işleri ücretsizdir.

Iğdır'da sanayi esnafından şehit ve gazi ailelerinin araçlarına ücretsiz bakım

IĞDIR sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Muhammed Güler'in iş yerine, "Şehit ve gazi ailelerinin tüm bakım ve onarım işleri ücretsizdir. Bedeli Aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir" tabelası asarak ücretsiz hizmet vermesine esnaftan destek geldi. Sanayi sitesinde bulunan 400 esnaf, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Iğdır sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Muhammed Güler, şehit ve gazi ailelerine yönelik bir kampanya düzenledi. Vatan için can veren gazi olanların ailesine ücretsiz hizmet veren Güler, iş yeri levhasına da "Şehit ve gazi ailelerinin tüm bakım ve onarım işleri ücretsizdir. Bedeli aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir" yazısı astırdı.

Gürel, "Askerlerimiz bizim rahatımız için mücadele ediyor, şehit ve gazi oluyorlar. Ben de onların için aileleri için bir şeyler yapma adına bu hizmeti veriyorum. Şehit ve gazilerimizin yakınları için bakım ve onarım işleri ücretsizdir. Bedeli şehitlerimiz tarafından ödenmiştir. Biz de onların ailelerine bu hizmeti verelim istedik" dedi.

Gürel'in anlamlı kampanyasına site esnafından da destek geldi. Iğdır Sanayi Sitesi Derneği, 400 esnafın şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet vermesi kararını aldı. Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Atakan Taşkınsu, "Iğdır Sanayi Sitesi Başkanlığımızca alınan karar gereği tüm şehit ve gazi ailelerine sanayimizde bulunan 400 esnafımızla ücretsiz hizmet edilecektir. Bununla ilgili esnaf arkadaşlarımız iş yerlerindeki tabelalara 'şehit ve gazi ailelerinin araçlarının tüm bakım ve onarımları ücretsiz yapılacaktır. Bedeli aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir' yazısı asmıştır. Bu kampanyamız süresiz devam edecektir" diye konuştu.

Site esnafı ise "Şehit ve gazi ailelerinin yakınlarına ücretsiz hizmet veriyoruz. Arabalarını yapacağız ücret almayacağız. Buyursun gelsinler bizim için vatana hizmet eden şehit ve gazi olanlara borcumuz ödemeliyiz" dedi.

Şehit ve gazi aileleri düzenlenen kampanya için site esnafına teşekkür etti.

Kaynak: DHA