Amanoslar'da etkisiz hale getirilen 3 terörist gri listede
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Amanoslar'da etkisiz hale getirilen 3 terörist gri listede

İçişleri Bakanlığınca, Hatay Amanoslar kırsalında 22 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlar gri listede yer aldığı tespit edildi.

Amanoslar'da etkisiz hale getirilen 3 terörist gri listede
21.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:36

İçişleri Bakanlığınca, Hatay Amanoslar kırsalında 22 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlar gri listede yer aldığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, 22 Ağustos'ta Hatay Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığı belirlendi.

Gri kategorideki teröristlerin, terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ve sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu saptandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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