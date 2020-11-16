Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor

Geçirdiği korona rahatsızlığıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hafife alınacak bir hastalık değil, insanı yere seriyor. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran ve izole sürecinin ardından sahalara dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir AFAD İl Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"İNSANI YERE SERİYOR"

Burada geçirdiği koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili konuşan Soylu, "Koronavirüs hafife alınacak bir hastalık değil, insanı yere seriyor. Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" dedi.

"İZMİR'DE ÇOK CİDDİ BİR UYUM VAR"

İzmir'de depremin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Soylu, şunları kaydetti: "Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez