Son dakika haber | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi"
MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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