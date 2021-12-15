Son dakika haber | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale... - Haberler
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale...

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi"

MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok'ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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