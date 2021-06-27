Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Çataklı'dan CHP'ye tepki
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Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Çataklı'dan CHP'ye tepki

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Çataklı'dan CHP'ye tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşıma cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" ifadelerini kullandı.

CHP tarafından yapılan aynı paylaşıma tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ise, "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Çataklı'dan CHP'ye tepki
Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Çataklı'dan CHP'ye tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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