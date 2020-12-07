Son dakika haber | Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
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Son dakika haber | Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

07.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:23
Son dakika haber | Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

Son dakika gündem haberi... İZMİT'te Ali K., aralarında husumet olan Yüksel S.'yi evinin önünde tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra motosikletle kaçtı.

İZMİT'te Ali K., aralarında husumet olan Yüksel S.'yi evinin önünde tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra motosikletle kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak'ta meydana geldi. Ali K., aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S.'nin evinin önüne gitti. Burada Yüksel S. ile tartışan Ali K., tabancasını çıkararak, 3 el ateş etti. Mermilerden birinin sağ dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel S., yere yığılırken, Ali K. ise motosikletle kaçtı. Yüksel S.'nin ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan Ali K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 


Son dakika haber | Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
Son dakika haber | Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
Son dakika haber | Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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