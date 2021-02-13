Son dakika haber... Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki yangında ölü sayısı 19'a çıktı
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Son dakika haber... Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki yangında ölü sayısı 19'a çıktı

13.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:06
Son dakika haber... Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki yangında ölü sayısı 19'a çıktı

Gelen son dakika haberine göre YENİ Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydan gelen patlamanın ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

YENİ Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydan gelen patlamanın ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yetkililer, Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar şehrinde bir havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

???????Yangının ardından 8 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a çıktığını kaydeden yetkililer, yaralanan en az 30 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Başbakan Narendra Modi, olayın çok üzücü olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini belirtti.

Ülkede yasa dışı işletilen çok sayıda havai fişek fabrikası bulunuyor.

Geçen sene, bu eyaletin Cuddalore bölgesinde havai fişek fabrikasında çıkan yangında 7 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Madhya Pradeş eyaletinde 2019'da, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ise 23 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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