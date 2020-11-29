Son dakika haber... Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haber... Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

29.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:39
Son dakika haber... Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından, eşi ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

SAKARYA'nın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından, eşi ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, sosyal medyadan, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Babaoğlu, yaptığı paylaşımda, "Eşimle birlikte hastanede yaptırdığımız Kovid-19 test sonuçlarımız pozitif çıkmıştır. Tedavim Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecektir. Genel durumumuz iyidir. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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Son dakika haber... Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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