Son dakika haber: Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Van'ın İpekyolu ilçesinde ray temizleme aracıyla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde ray temizleme aracıyla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan açık hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitte ray temizleme aracıyla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EJ 232 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerinin titiz çalışması sonucu kamyonette bulunan 4 yaralı çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - VAN