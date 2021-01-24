Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
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Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(

24.01.2021 07:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 07:22
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu. 

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi.

 

BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDISaat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.  MAHALLE SAKİNİNDEN POLİS EKİPLERİNE ÇAY SERVİSİPolis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın polis ekiplerine çay servisi yaptı.  EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı. El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.


- İstanbul
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(
Son dakika haber! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon(

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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