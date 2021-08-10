Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı
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Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı

Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da bir kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin de yaralandığı hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgayla ilgili olarak yakalanan M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. adlı 4 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da bir kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin de yaralandığı hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgayla ilgili olarak yakalanan M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. adlı 4 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde işyeri sahibi olan Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen husumetlileri dükkan önünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Veysi Kaya ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Veysi Kaya, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 KARDEŞ TUTUKLANDI Yaşanan olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bölgede araştırma yapıldı. Zırhlı araçlarla mahallede güvenlik önlemi alan ekipler bölgedeki kameraları da incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler olaya karıştıkları tespit edilen M.Ç., M.Ç., M.Ç., ve V.Ç., isimli kardeşler yakalandı. Polis, bir evde yaptığı aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli M.Ç., M.Ç., M.Ç., ve V.Ç., isimli kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

FOTOGRAFLI


Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı
Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı
Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı
Son dakika haber: Hayvan kesim yerindeki silahlı ve satırlı kavgada 4 kardeş tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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