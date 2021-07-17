Son dakika haber: Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor
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Son dakika haber: Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor Dünyada nadir bulunan ve Türkiye'de sadece Hatay Hassa bölgesinde yaşadığı bilinen Geyik Böcekleri'nin yaşadığı alanda 3 gündür devam eden ormanı yangını, böceklerin neslini tehlikeye soktu Hatay'da 3 gündür devam eden yangın, dünyada...

Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor

Dünyada nadir bulunan ve Türkiye'de sadece Hatay Hassa bölgesinde yaşadığı bilinen Geyik Böcekleri'nin yaşadığı alanda 3 gündür devam eden ormanı yangını, böceklerin neslini tehlikeye soktu

HATAY - Hatay'da 3 gündür devam eden yangın, dünyada nadir olarak görülen Türkiye'de sadece Hassa'da bulunan Geyik Böceği neslini de tehdit ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesinde 3 gündür süren orman yangını, Amanos dağlarında olan Geyik Böceği neslini de tehlikeye soktu.

Japonların büyük ilgi gösterdiği, dünyanın en pahalı böceği olarak bilinen Geyik Böceği'nin yangında zarar görebileceğini ifade edildi.

Hassa ilçesi Gazel uşağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Topçu, çıkan yangının doğaya zarar verdiğini ama en önemlisinin yanan alanların, dünyada nadir yerlerde olan geyik böceğinin ürediği alanlardan olduğuna dikkat çekti.

Topçu yaptığı açıklamada, "Yangın sebebiyle Geyik Böceklerinin yetiştiği ve ürettiği alanları büyük ölçüde kaybettik. Geyik böceği Dünya'da Amanos Akbez geyik böceği olarak geçer. Türkiye'de sadece Akbez'de Gazel uşağında yaşar. Ancak son zamanlarda çıkan orman yangınlarında böcekler büyük zarar görüyor ve bizlerde yöre halkı olarak bu durumdan dolayı üzüntülüyüz" dedi.

Geyik Böceği'nin çok büyük kıymeti olduğunu ifade eden Topçu, "Daha önce de bölgede bulunan böcekleri toplayamaya kalkmışlardı ama bizler engelledik. Ama böyle giderse yangın bütün bu nadir canlıları yok edecek" şeklinde konuştu.

Topçu, Ayrıca Geyik Böceği'nin Japonya'da çizgi film kahramanı olduğunu ifade etti.

Son dakika haber: Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor
Son dakika haber: Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor
Son dakika haber: Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor
Son dakika haber: Hatay yangını Geyik Böcekleri'nin neslini de tehdit ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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