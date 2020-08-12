Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü
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Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

12.08.2020 02:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 02:39

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler olay yerinden götürülürken anne ile oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Son dakika haber! Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Kaynak: DHA

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