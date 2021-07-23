Son dakika haber! Silahlı kavga: 1 ölü
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Son dakika haber! Silahlı kavga: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kışlalar Mahallesi'nde Bora Eryılmaz (35) ile Y.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G, pompalı tüfekle Eryılmaz'a ateş edip kaçtı.

112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.G'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Gerekli işlemler sonrası zanlı, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Son dakika haber! Silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber! Silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber! Silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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