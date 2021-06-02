Son dakika haber | Hatay'da mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika haber... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanıyor.

Suriye sınırındaki ilçenin Beşaslan, Kuşaklı ve Bükülmez mahallelerinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yönelik, İlçe Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda aşı çalışması yürütülüyor.

İlçede 7 gruptan oluşan sağlık ekipleri, Suriye sınırındaki mevsimlik tarım işçilerinden belirlenen kriterleri taşıyanlara aşılarını yapıyor.

Aşı uygulanan tarım işçilerinden 58 yaşındaki Ahmet Ağrıç, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan soğan hasadı için ailesiyle Reyhanlı'ya geldiklerini söyledi.

Yılın 3 aylık zaman diliminde çadırlarda kaldıklarını belirten Ağrıç, "Sağlık görevlilerinin kaldığımız çadırlara gelmesinden dolayı mutlu olduk, buraya gelerek aşı olacağımızı bize söylediler biz de kabul ettik. Bizi düşündükleri ve aşı yaptıkları için sağlık görevlilerine çok teşekkür ederiz." dedi.

Aşı uygulanan tarım işçilerinden Rahmi Çelik de Kovid-19 aşısının kendilerine ulaşmasını sağlayan sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco