Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küreci Mahallesi'nde Ömer (81) ve Hatice Balcı (76) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Balcı çiftinin cenazeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş