Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

31.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:51
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küreci Mahallesi'nde Ömer (81) ve Hatice Balcı (76) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Balcı çiftinin cenazeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Yangın İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 15:51:07. #1.14#
title