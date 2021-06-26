Son dakika haber! Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haber! Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber! Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adresleri düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adresleri düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada, Serinyol Mahallesinde bulunan 6 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 120 bin 800 adet makaron, 45 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 49 paket gümrük kaçağı sigara, 55 adet gümrük kaçağı puro, 34 adet cinsel içerikli içecek, 10 adet cinsel içerikli çikolata, 26 adet gümrük kaçağı el feneri, 12 kg kıyılmış tütün, 6 kg açık nargile tütünü, 15 paket bandrolsüz gümrük kaçağı tütün, 11 paket gümrük kaçağı çay, 5 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Şüpheliler B.G., H.D., K.U., E.O., N.D. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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