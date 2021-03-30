Son dakika haber: Hatay'da iş yeri yangını
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Son dakika haber: Hatay'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Hatay'da iş yeri yangını

Son dakika haberi... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde yangın çıktı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi binasının arkasında bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hem iş yeri olarak hem de iş yeri sahibinin içinde konakladığı bir dükkanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Son dakika haber: Hatay'da iş yeri yangını
Son dakika haber: Hatay'da iş yeri yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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